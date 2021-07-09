Суд Голосіївського району Києва заарештував на 60 діб 38-річного Івана Мартинюка, який 7 липня поранив поліцейського та двох цивільних осіб у своєму будинку із мисливської рушниці.

Рішення про взяття голосіївського стрілка під варту суддя винесла після двогодинної наради. Судове засідання відбувалося у відкритому режимі, із представниками ЗМІ в залі.

На засіданні обвинувачуваний Іван Мартинюк запевняв, що попередив правоохоронців про наявність у нього зброї та готовність відкрити вогонь перед тим, як здійснити постріли.

За словами обвинувачуваного, жоден із поліцейських не показав йому свого посвідчення, не надав рішення суду і не дозволив дочекатись адвокатів.

У квартирі в той момент перебувала цивільна дружина чоловіка і це, запевняє стрілок, змусило його захищатись.

Іван Мартинюк розповів, що зважився почати стрільбу, коли зрозумів, що броньовані двері його квартири почали спилювати болгаркою.

Стрілянина у Києві

Зранку 7 липня у однієї з багатоповерхівок на Голосіївському проспекті 38-річний чоловік зачинився у квартирі і поранив із рушниці правоохоронця та двох цивільних осіб.

Поліцейський, у якого поцілив обвинувачуваний, отримав серйозне поранення лівої руки, яке розтрощило кістки кисті. Ще двоє поранених отримали травми голови, шиї, грудної клітки, живота та правого плеча.

Потім чоловік підпалив власне житло, але правоохоронцям вдалося потрапити всередину і затримати господаря.

Родичі затриманого розповіли, що у той день до квартири прийшла виконавча служба із метою відібрати житло, яке, за їх словами, продали незаконно.