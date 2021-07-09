В Одеській області знайшли майже 2 млн загиблих сонечок (ФОТО)

У Національному природному парку Тузлівські лимани, що в Одеській області, знайшли майже 2 млн загиблих сонечок.

Співробітник заповідника Іван Русєв, уточнив, що сонечко (або божа корівка семикрапкова) – це найпоширеніший вид сімейства сонечок (Coccinellidae), який з найдавніших часів досліджень проживав на території України.

Майже 2 млн сонечок після тривалого перельоту через лимани оселилися в очереті, на піщаному пересипі, на луках і степових ділянках парку.

– Вони мігрували через лимани в пошуках попелиць – основної їжі сонечок. Після шквальних ураганів і злив на узбережжі Тузлівських лиманів нараховано майже 2 млн цих загиблих яскраво забарвлених жуків. Їм не пощастило, – написав вчений.

Науковий співробітник природного парку уточнив, що доросле сонечко за життя з’їдає приблизно кілька тисяч попелиць.

Загиблі жуки стають їжею для інших тварин, зокрема, для бокоплавів, яких дуже багато в солоних лиманах.

Фото: Ivan Rusev