Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У заповіднику на Одещині знайшли 2 млн загиблих сонечок

У заповіднику на Одещині знайшли 2 млн загиблих сонечок

У Національному природному парку Тузлівські лимани, що в Одеській області, знайшли майже 2 млн загиблих сонечок.

Співробітник заповідника Іван Русєв, уточнив, що сонечко (або божа корівка семикрапкова) – це найпоширеніший вид сімейства сонечок (Coccinellidae), який з найдавніших часів досліджень проживав на території України.

Майже 2 млн сонечок після тривалого перельоту через лимани оселилися в очереті, на піщаному пересипі, на луках і степових ділянках парку.

– Вони мігрували через лимани в пошуках попелиць – основної їжі сонечок. Після шквальних ураганів і злив на узбережжі Тузлівських лиманів нараховано майже 2 млн цих загиблих яскраво забарвлених жуків. Їм не пощастило, – написав вчений.

В Одеській області знайшли майже 2 млн загиблих сонечок (ФОТО)

Науковий співробітник природного парку уточнив, що доросле сонечко за життя з’їдає приблизно кілька тисяч попелиць.

Загиблі жуки стають їжею для інших тварин, зокрема, для бокоплавів, яких дуже багато в солоних лиманах.

Читайте
На Херсонщині загинуло понад 200 червонокнижних журавлів, судитимуть агронома

Фото: Ivan Rusev

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка