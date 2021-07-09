Відкрили шафу дідуся: на Рівненщині засудили чоловіка, який вбив двох онуків

На Рівненщині засудили 61-річного чоловіка, з вини якого трагічно загинули двоє дітей – 13-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.

Інцидент стався два роки тому, влітку 2019 року. Родина проживала у селищі Смига Дубенського району.

До чоловіка в гості навідалися внуки: залишивши їх наодинці, він пішов займатися своїми справами.

Брат і сестра тим часом, оглядаючи будинок, відкрили металеву шафу дідуся. Там вони побачили дивний пристрій з кришкою: коли діти вирішили її підняти, стався потужний вибух.

Внаслідок отриманих травм хлопчик і дівчинка загинули на місці.

Що вирішив суд

Слідство встановило, що у своєму будинку підсудний зберігав чотири власноруч виготовлені вибухові пристрої: вони спрацьовували при відкритті кришок корпусів.

Щоб ніхто не зміг дістати вибухівку, чоловік завбачливо підписав металеві шафки “золоті монети” та “срібні монети”.

На суді дідусь загиблих дітей запевняв, що не бажав смерті своїм внукам.

Вироком Рівненського міського суду йому присудили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура