9 липня в Одесі на одному із пляжей потонув 51-річний чоловік. Нещодавно він розлучився з дружиною та був в засмучених почуттях.

Трагедія сталася на одеському пляжі Аркадія. Тіло чоловіка виявили праворуч від ротонди за траверсом, у воді, місці, що не призначене для купання.

Рятувальники, виявивши чоловіка непритомним у воді, намагалися його реанімувати протягом 30 хвилин до приїзду швидкої, однак безуспішно.

Медики, після приїзду на місце інциденту, констатували смерть чоловіка приблизно о 13.20.

Під час опитування свідків правоохоронці з’ясували, що потерпілий на цей момент був п’яним.

Також поліцейські встановили, що він розлучився з дружиною, був засмучений і тому, ймовірно, наклав на себе руки.

Джерело: Vgorode