У Київській області чоловік вдарив поліцейського та розбив скло службової машини

У місті Фастові (Київська область) вночі 34-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зненацька кинувся на працівників місцевої поліції.

Місцевий житель розбив скло службового автомобільного транспорту та після цього вдарив у обличчя одного з правоохоронців.

Зловмисник намагався втекти з місця події, проте поліцейські затримали нападника на привокзальній площі Фастова.

Це сталося близько третьої години ночі під час того, як працівники Нацполіції документували правопорушення на залізниці.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає щонайбільше покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років або ув’язнення на такий же термін. У Нацполіції зазначили, що запобіжний захід нападнику згодом має обрати суд.