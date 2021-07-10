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Абрамова Юлія |

Вдарило струмом на цистерні вантажного потяга: у Львові дівчина отримала 70% опіків

Вдарило струмом на цистерні вантажного потяга: у Львові дівчина отримала 70% опіків

У Львові, на станції Підзамче струмом ударило 26-річну жінку. Вона робила селфі на цистерні вантажного потяга.

Жінку госпіталізували з важкими опіками.

– Вона була на цистерні вантажного потяга. Жінку госпіталізували з важкими опіками, –  заявили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Вдарило струмом на цистерні вантажного потяга: у Львові дівчина отримала 70% опіків

– На залізничних коліях Підзамче ( біля вул. Ковельська ) стався нещасний випадок з жінкою 26 років, яка з слів свідків з бажанням зробити селфі вилізла на цистерну потяга та її вдарило струмом. Зазначають що дівчина – жива, забрала швидка близько 70% опіків, – повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Однак свідок і волонтер Богдан Шведт, який організовувал допомогу дівчині, сказав що вона селфі не робила.

– Людина, яка була поруч із нею мені казала, що дівчина не робила селфі. Чому вона була там, не знаю. Я до допомоги долучився, коли її вже госпіталізували, – розповів він у коментарі Тvoemisto.tv.

Джерело: Тvoemisto.tv

Фото: ДСНС

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