На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з людьми

На Гостомельській трасі поблизу Києва сьогодні, 11 липня, вранці сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинулася маршрутка з пасажирами.
Постраждали 8 осіб. Загиблих немає.
– Серйозне ДТП з перекиданням в Києві на Гостомельській трасі: перекинулася маршрутка з людьми, на місці працюють рятувальники і кілька швидких, – повідомляє dtp.kiev.ua.
В одного чоловіка вже діагностовано перелом ноги. Всіх постраждалих доправили до лікарні міста Буча.
Маршрутка з пасажирами прямувала до Києва з Пісківки Київської області.
За словами очевидців, ДТП на Гостомельській трасі відбулося через те, що по дорозі до столиці не поділили смугу маршрутка Mercedes-Benz на зимовій гумі і автомобіль Hyundai.
Після зіткнення маршрутка з людьми перекинулася на правий борт.
На місце прибули відразу всі екстрені служби району.
Джерело: dtp.kiev.ua