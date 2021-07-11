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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з людьми

На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з людьми

На Гостомельській трасі поблизу Києва сьогодні, 11 липня, вранці сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинулася маршрутка з пасажирами.

Постраждали 8 осіб. Загиблих немає.

– Серйозне ДТП з перекиданням в Києві на Гостомельській трасі: перекинулася маршрутка з людьми, на місці працюють рятувальники і кілька швидких, – повідомляє dtp.kiev.ua.

В одного чоловіка вже діагностовано перелом ноги. Всіх постраждалих доправили до лікарні міста Буча.

Маршрутка з пасажирами прямувала до Києва з Пісківки Київської області.

За словами очевидців, ДТП на Гостомельській трасі відбулося через те, що по дорозі до столиці не поділили смугу маршрутка Mercedes-Benz на зимовій гумі і автомобіль Hyundai.

Після зіткнення маршрутка з людьми перекинулася на правий борт.

На місце прибули відразу всі екстрені служби району.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: Depositphotos

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