У французькому Страсбурзі помер український кореспондент-міжнародник Андрій Лавренюк.

Журналіст працював в інформагентстві Укрінформ. Причини смерті не повідомляють.

– Щойно друзі-дипломати повідомили про раптову смерть власного кореспондента Українського національного інформаційного агентства Укрінформ, мого товариша, відомого і яскравого журналіста міжнародника, люблячого чоловіка, відповідального батька і сина Андрія Лавренюка. Співчуваю родині, друзям Андрія та рідному колективу Укрінформу. Це важка втрата для всіх нас і вітчизняної журналістики, – написав у Facebook колега Лавренюка, журналіст Роман Сущенко.

Андрій Лавренюк працював в Укрінформі з 2011 року, був кореспондентом у Брюсселі та Страсбурзі. До того, з 2008 по 2011 роки був кореспондентом агентства Уніан. Був також офіцером прес-служби Міноборони, працював у військових ЗМІ.

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Фото: Укрінформ