Аварійна бригада Київтеплоенерго протягом години локалізувала пошкодження тепломережі під мостом Патона.

Світлинами та відео води, яка фонтанувала з труби під мостом, почали активно ділитися користувачі соцмереж.

Руйнування виявили 11 липня о 18.30 під час гідравлічних випробувань.

Ремонт пошкодженої ділянки під мостом виконуватимуть верхолази. Наразі триває підготовка до робіт.

Як зауважують на підприємстві, тепломережа під мостом Патона після випробувань і ремонтних робіт у минулому році, пропрацювала без пошкоджень усю зиму.

Магістральний трубопровід був збудований у 1962 році (59 років тому). Він забезпечує постачання тепла до близько 200 житлових будинків на Русанівці й Березняках.

Джерело: Київтеплоенерго

Фото: Олена Шандренко