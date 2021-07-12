Був схожий на крихітну мумію: у Новомосковську від голоду померло немовля

У Новомосковську померло немовля, якому не виповнилося й місяця. За декілька тижнів життя хлопчик втратив півкілограма і помер від зневоднення.

Матір розповіла, що син Назарчик народився 15 червня і на момент виписки важив 2 кілограми 700 грамів. Жодних патологій у нього не було.

– Я його годувала молоком, купала. Прийшла до нас сімейний лікар, сказала, що дитинка втрачає вагу, сказала поїхати зважитися.

У лікарні хлопчика оглянула медсестра: побачивши на вагах критичну цифру, вона вколола ін’єкцію дексаметазону, однак далі немовля направили до реанімації.

Медиків мати Ірина запевняла, що півкілограма її син втратив за добу.

– Звісно, за добу такого не могло статися. Дитина майже не дихала – була не в свідомості з ознаками вкрай важкого ступеня зневоднення та білково-енергетичної недостатності, -розповіли у лікарні.

За словами медиків, хлопчик просто помирав з голоду і на момент огляду був схожий на висохлу мумію. Незважаючи на спроби врятувати Назарчика, дитя померло у лікарні наступного ранку.

Правоохоронці проводять слідство з попередньою кваліфікацією Природна смерть, однак її можуть змінити після результатів судмедекспертизи.