Негайно зупинити: Ткаченко відреагував на демонтаж будівлі Квіти України

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі Квіти України в Києві необхідно зупинити.

За словами Ткаченка, поки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень – початок будь-яких будівельних чи демонтажних робіт є неправомірним.

– Зупинка має тривати до вирішення питання про надання охоронного статусу, на якому наполягають активісти, – заявив міністр.

Він звернувся і до мера Києва Віталія Кличка, нагадавши, що об’єкт знаходиться в історичному ареалі міста.

– Відповідно закликаю столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а не роздавати їх з висотністю, яка абсолютно паплюжить місто, – написав Ткаченко.

Він також додав, що не дивується тому, що представник забудовника Олексій Пишний активно виступає проти внесення змін у законодавство, яке протидіє хаотичній забудові.

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Сьогодні, 12 липня, о 16.00 руйнування будівлі Квіти України призупинили. Поблизу об’єкту чергують охоронці та поліцейські.

Джерело: Ткаченко/Facebook

Фото: Дмитро Гурін/Facebook