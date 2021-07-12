У селищі Девладове Дніпропетровської області помер 2-річний Михайло, якого нещодавно поранив колишній вітчим. Напередодні у хлопчика медики діагностували смерть мозку. У неділю, 11 липня, він помер у лікарні.

Таку інформацію Фактам ICTV підтвердили у поліції Дніпропетровської області.

Наразі нападник, 28-річний Сергій Федотов, перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі за замах на вбивство та незаконне позбавлення волі.

Смерть 2-річного Михайла під Кривим Рогом – що сталося

Інцидент у селищі Девладове стався 7 липня. Сергій Федотов на зло колишній співмешканці закрив двох дітей 2-х та 7-ми років у будинку, зв’язав їх скотчем і погрожував розправою.

Діти залишилися вдома самі, поки мати та дідусь були на роботі, а бабуся поїхала у справах. Чоловіка вони добре знали, тому впустили у будинок.

Молодшого Михайла зловмисник порізав ножем – хлопчика з пораненнями шиї та спини у критичному стані госпіталізували до лікарні.

Коли Сергій Федотов зрозумів, що поранив дитину, одразу втік. Він переховався на горищі сусіднього будинку – 9 липня його заарештували правоохоронці.

Чоловік почав тероризувати сім’ю колишньої, коли вони розійшлися. Відомо, що він мав дві судимості за грабежі. Крім того, раніше суд уже визнавав Сергія Федотова винним у насильстві над родиною жінки.

Детальніше про смерть 2-річного Михайла під Кривим Рогом читайте у матеріалі.

Фото: Нацполіція, Олег Єрмолинський – блог Кривого Рогу