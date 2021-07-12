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Людмила Богданова |

Поки той спав: у Львові футбольний тренер розбестив 11-річного хлопчика

футбольний тренер

У Києві суд оголосив вирок футбольному тренеру, який розбестив 11-річного хлопчика. 42-річний чоловік у грудні 2015 року повіз дитячу команду на турнір у Львів.

Вночі зловмисник зайшов до кімнати, де відпочивали хлопчики, підійшов до одного з них, зняв одяг і вчинив розпусні дії щодо 11-річної дитини.

Затримали тренера у січні 2016 року. Після цього правоохоронці провели низку експертиз з постраждалим, 42-річним тренером і свідком.

Досудове розслідування підтвердило вину чоловіка. 12 липня 2021 року суд визнав його винним у розбещенні неповнолітнього за ч. 2 ст. 156 КК України. Підозрюваного забрали під варту одразу з залу суду.

Тепер він проведе у в’язниці сім років.

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Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Depositphotos

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