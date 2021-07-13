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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Семеро дітей в багажнику: подробиці смертельної ДТП у Ревному на Київщині

ДТП у Київській області

На момент ДТП в Ревному Бориспільського району в легковому автомобілі Volkswagen Golf перебувало 16 осіб.

Медики і рятувальники, які прибули на місце аварії, були вражені: в салоні авто їхали дев’ятеро дорослих, а сімох своїх дітей вони запакували у багажник.

Наразі відомо, що одна із постраждалих жінок, а також 14-річна дівчинка перебувають в реанімації у важкому стані.

– Жінка прооперована, у неї була видалена субдоральна гематома. Дівчинка в важкому стані. Закрита черепно – мозкова травма, травматичний шок і забій кінцівок, – розповіли у лікарні.

Врятувати 33-річного водія медики не змогли, загинув і його 7-річний син: в момент зіткнення вилетів із машини на асфальт.

З’ясувалося, що в ДТП постраждало дві родини, які довгий час товаришують і живуть по сусідству. Разом вони поверталися додому з відпочинку на місцевому озері, де святкували день народження.

– Він був тверезим. Це все через перевантаження машини. На різкому повороті він просто втратив контроль, – розповіла подруга родини загиблого водія.

Сьогодні, 12 липня, у рідному селі попрощалися із загиблим хлопчиком, а от за життя постраждалої школярки медикам ще доведеться поборотися.

Найближчим часом дівчинку переведуть до столичної лікарні, оскільки планується ще одна складна операція.

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