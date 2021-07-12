У Харкові померло 3-місячне немовля з села Петропілля Лозівського району. Лікарі підозрюють отруєння дитячою сумішшю.

Медики рятували дитину в реанімації обласної лікарні, але довелося констатувати смерть.

– Як виявилося, дитина не була зареєстрована, мати не зверталася до лікаря протягом вагітності, – розповіла радник голови Лозівської міської територіальної громади Ганна Скрипник.

Вона додала, що остаточну причину смерті немовляти покаже розтин і припустила отруєння розведеною дитячою сумішшю

У родині, де сталася трагедія, виховують ще двох дітей – 7 та 11 років. Родина малозабезпечена.

У зв’язку з інцидентом у Лозівський громаді будуть ретельно перевіряти всіх вагітних жінок і породіль.

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Врятоване немовля у Львові

До Львівської лікарні Охматдит потрапив одномісячний малюк з жахливими ранами у роті. Лікарі підозрювали дифтерію, але це виявився хімічний опік від зеленки. За словами мами, місцевий педіатр радила лікувати молочницю у роті малюка за допомогою пустушки з зеленкою.

Замість рота у одномісячного малюка була одна суцільна рана. За словами медиків, дитина навіть плакати не могла, настільки їй було боляче.

Джерело: Ганна Скрипник/Facebook