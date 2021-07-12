У Полтаві мертвий чоловік ожив у суді і тепер має повернути соцвиплати за 10 років

У Полтаві 45-річний чоловік отримав рішення суду про власну смерть. Офіційного визнання смерті домоглася дружина, яку він покинув.

Анатолій Маковський пішов із родини ще у 2007 році: вже за три роки Шишацький райсуд Полтавщини за заявою дружини оголосив його мертвим. За свідків на судовому засіданні були її матір та син.

Увесь цей час чоловік не здогадувався про вчинок дружини, оскільки працював неофіційно.

Коли запропонували нову роботу і знадобився ідентифікаційний код – Анатолій нарешті дізнався, що за документами він мертвий.

– Суддя повинен був оголосити мене в розшук, як зниклого безвісти. Потрібно було звернутися до правоохоронних органів, а зараз вони всі мене винним зробили, – розповів чоловік журналістам.

За словами судді, який розглядав справу Анатолія, для того, аби оголосити людину померлою, достатньо свідків і трьох років відсутності.

Фінансове питання

Після визнання чоловіка мертвим його дружина всі ці роки не лише зберігала його свідоцтво про смерть, а й отримувала державні виплати після втрати годувальника.

Як розповіла Юлія Маковська, коли батько її сина пішов з родини, він різко обірвав будь-які зв’язки і ніяк не допомагав у вихованні дитини.

Однак за законом, усі отримані виплати необхідно повернути державі. Згідно з рішенням суду, ця вимога стосується не дружини, а чоловіка.

Більше того, Анатолій та Юлія знову зустрінуться в суді: після того, як його визнають не померлим, їхній шлюб буде автоматично поновлено.