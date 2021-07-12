У Вінницькій області 59-річному чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення. Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх дітей.

За даними слідства, чоловік, який проживає у Тульчинському районі, запросив до свого будинку двох хлопчиків віком 11 та 12 років.

Після того, як вони до нього прийшли, зловмисник вчинив щодо них розпусні дії сексуального характеру.

Старший підліток зняв дії підозрюваного на телефон та розповів про те, що сталося, матері.

Натомість 45-річна жінка повідомила про розбещення її сина до поліції.

11 липня правоохоронці виїхали на місце події та затримали підозрюваного у його ж будинку.

Під час слідства у нападника вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі, дитячий одяг та інші речові докази.

Наразі зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.