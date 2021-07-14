Масове отруєння на заводі в Хмельницькому: поліція почала розслідування

На одному із заводів міста Хмельницький сталося масове отруєння співробітників.

Відразу кілька осіб поскаржилися на запаморочення та сильний головний біль.

На місце події було викликано поліцію та медиків, які оглянули потерпілих та діагностували у них підвищену температуру, опіки слизової оболонки рота та очей, а також підвищений тиск.

При цьому керівництво підприємства побачивши журналістів віддало розпорядження зібрати персонал у віддаленому приміщенні, щоб ті не змогли поспілкуватися із засобами масової інформації. Представники роботодавців від коментарів відмовилися.

Небагатослівною була й медпрацівниця підприємства, яка повідомила, що при перших ознаках масового отруєння викликала швидку допомогу.

Медики, які прибули на місце події, надавали потерпілим допомогу прямо на території заводу.

– Ми оглянули трьох осіб та надали їм медичну допомогу. У них діагностовано високий тиск, високу частоту серцевих скорочень, запаморочення та сухість у роті. На нашу думку – це отруєння, все ж завод, – сказала лікар швидкої допомоги Ганна Маркова.

По медичну допомогу звернулися більше десятка працівників, чотирьох жінок забрали до Хмельницької міської лікарні.

Пізніше їх відпустили додому, оскільки потерпілі відмовилися від госпіталізації. При цьому не на камеру вони розповіли, що прийняти таке рішення їм порадило керівництво під загрозою звільнення.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.271 (Порушення законодавства про охорону праці) КК України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років, розповіла прес-секретар поліції Хмельницького Людмила Берестовська.