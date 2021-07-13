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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У лікарні Іраку сталася моторошна пожежа: понад 40 осіб загинули

пожежа, пожежники

В Іраку сталася моторошна пожежа внаслідок якої загинули щонайменше 52 людини, ще близько 70 – постраждали.

Пожежа виникла в лікарні Імам Хусейн в місті Ен-Насирія. У цьому медзакладі перебувають пацієнти з коронавірусом.

Люди намагалися врятуватися, вибираючись з будівлі по стінах.

Кількість загиблих продовжує зростати, а десятки людей досі заблоковані в приміщенні.

За попередньою інформацією, причиною пожежі став ймовірно вибух балона з киснем, розташованого всередині палати.

Після займання, персонал лікарні почав термінову евакуацію пацієнтів. 20 осіб вдалось успішно врятувати, ще 70 – отримали поранення.

Згодом пожежникам вдалося локалізувати поширення вогню, яке охопило всі корпуси будівлі. Водночас десятки добровольців долучились до порятунку пацієнтів.

МОЗ Іраку оголосило надзвичайний стан в регіоні, де спалахнув вибух. На місце інциденту виїхав прем’єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі.

Фото: Depositphotos

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