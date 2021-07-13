В Іраку сталася моторошна пожежа внаслідок якої загинули щонайменше 52 людини, ще близько 70 – постраждали.

Пожежа виникла в лікарні Імам Хусейн в місті Ен-Насирія. У цьому медзакладі перебувають пацієнти з коронавірусом.

الناطق باسم الصحة العراقية في محافظة ذي قار عمار الزاملي: المعلومات المتوافرة حول ضحايا حريق مستشفى الحسين ما تزال أولية#العربية pic.twitter.com/AEcrYmvaEv — العربية (@AlArabiya) July 12, 2021

Люди намагалися врятуватися, вибираючись з будівлі по стінах.

Кількість загиблих продовжує зростати, а десятки людей досі заблоковані в приміщенні.

Death toll from fire at COVID-19 hospital in southern Iraq city of Nasiriyah rises to at least 40.

Our condolences to their families and friends. pic.twitter.com/WRizTMzCLF — Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) July 12, 2021

За попередньою інформацією, причиною пожежі став ймовірно вибух балона з киснем, розташованого всередині палати.

Після займання, персонал лікарні почав термінову евакуацію пацієнтів. 20 осіб вдалось успішно врятувати, ще 70 – отримали поранення.

Fire flamed up in a hospital in Iraq, so far 40 death have been reported. pic.twitter.com/wvB3ktG4yo — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) July 13, 2021

Згодом пожежникам вдалося локалізувати поширення вогню, яке охопило всі корпуси будівлі. Водночас десятки добровольців долучились до порятунку пацієнтів.

МОЗ Іраку оголосило надзвичайний стан в регіоні, де спалахнув вибух. На місце інциденту виїхав прем’єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі.