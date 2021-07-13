В Іраку сталася моторошна пожежа внаслідок якої загинули щонайменше 52 людини, ще близько 70 – постраждали.
Пожежа виникла в лікарні Імам Хусейн в місті Ен-Насирія. У цьому медзакладі перебувають пацієнти з коронавірусом.
الناطق باسم الصحة العراقية في محافظة ذي قار عمار الزاملي: المعلومات المتوافرة حول ضحايا حريق مستشفى الحسين ما تزال أولية#العربية pic.twitter.com/AEcrYmvaEv
— العربية (@AlArabiya) July 12, 2021
Люди намагалися врятуватися, вибираючись з будівлі по стінах.
Кількість загиблих продовжує зростати, а десятки людей досі заблоковані в приміщенні.
Death toll from fire at COVID-19 hospital in southern Iraq city of Nasiriyah rises to at least 40.
Our condolences to their families and friends. pic.twitter.com/WRizTMzCLF
— Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) July 12, 2021
За попередньою інформацією, причиною пожежі став ймовірно вибух балона з киснем, розташованого всередині палати.
Після займання, персонал лікарні почав термінову евакуацію пацієнтів. 20 осіб вдалось успішно врятувати, ще 70 – отримали поранення.
Fire flamed up in a hospital in Iraq, so far 40 death have been reported. pic.twitter.com/wvB3ktG4yo
— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) July 13, 2021
Згодом пожежникам вдалося локалізувати поширення вогню, яке охопило всі корпуси будівлі. Водночас десятки добровольців долучились до порятунку пацієнтів.
МОЗ Іраку оголосило надзвичайний стан в регіоні, де спалахнув вибух. На місце інциденту виїхав прем’єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі.