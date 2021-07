В Іраку сталася моторошна пожежа внаслідок якої загинули щонайменше 52 людини, ще близько 70 – постраждали.

Пожежа виникла в лікарні Імам Хусейн в місті Ен-Насирія. У цьому медзакладі перебувають пацієнти з коронавірусом.

Люди намагалися врятуватися, вибираючись з будівлі по стінах.

Кількість загиблих продовжує зростати, а десятки людей досі заблоковані в приміщенні.

Death toll from fire at COVID-19 hospital in southern Iraq city of Nasiriyah rises to at least 40.

Our condolences to their families and friends. pic.twitter.com/WRizTMzCLF

— Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) July 12, 2021