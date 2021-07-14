На Київщині триває гасіння пожежі на підприємстві – ФОТО, ВІДЕО

На Київщині спалахнула пожежа на підприємстві Хутровик, у місті Узин.

Повідомлення до Державної служби надзвичайних ситуацій надійшло о 8.30 ранку.

За інформацією ДСНС, локалізувати вогнище вдалося близько 10.00.

Станом на 11 ранку, гасіння полум’я триває, але небезпеки активного розповсюдження вогню вже немає. На місці працюють кілька бригад рятувальників, залучено 35 людей та сім одиниць спеціальної техніки.

– По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв.м., – йдеться у повідомленні ДСНС 14 липня.

На Київщині спалахнула пожежа на підприємстві – горить 400 кв.м / 3 фотографии

Причина пожежі наразі невідома, її встановлюють фахівці.

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