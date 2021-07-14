Під Одесою на кавказькому весіллі почали стріляти, введено план Перехват

Під Одесою в середу, 14 липня, на святкуванні кавказького весілля сталася стрілянина. Поліція ввела в дію операцію Перехват.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався в селі Фонтанка Одеського району.

– Про те, що біля торгового центру невідомі на автомобілі стріляють в повітря, поліцейським стало відомо з мережі інтернет. Зараз на місце виїхала слідчо-оперативна група, – повідомили в поліції.

За основною версією, інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.

– Звичаї звичаями, але це відверта та нахабна поведінка порушує закон і наражає на небезпеку оточуючих, – розповіли в поліції.

Відомості за фактом інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Обставини події та причетні особи ще встановлюються.

Інформації про поранених немає.

Як повідомляють очевидці, в один з ресторанів Фонтанки, де сьогодні святкують весілля, прийшли правоохоронці. Судячи з відео, вони почали затримувати деяких з присутніх гостей. Також чутні постріли.

За даними поліції, особи тих, хто стріляв, вже встановлені.