Поранення дев’ятирічного хлопчика військовим у Новоград-Волинському Житомирської області було нещасним випадком. Про це знімальній групі Надзвичайних новин повідомила бабуся постраждалого Жанна Нікітчина.

Жінка говорить: товариш зятя, якого затримали після надзвичайної події, не давав дитині зброю, навіть зняв запобіжник.

– Знаєте, у чоловіків є такі дитячі хвастощі. Можливо, він хотів сподобатися дітям. Дядько Сашко хотів показати, як потрібно забирати пістолет. Він нахилився до Дані, а сталося так, що вистрелив. Це був просто нещасний випадок, – говорить Жанна Нікітчина.

Брат-близнюк постраждалого – дев’ятирічний Марко – на власні очі бачив, як у Данила влучила куля.

Матері хлопчиків у день трагедії вдома не було, бо саме відпочивала з двома іншими дітьми в Туреччині.

Батько Данила спершу стверджував, що сина поранили невідомі на березі річки Случ.

Хлопчика до лікарні привіз на автомобілі 43-річний власник зброї. Як стало відомо, чоловік є співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони. До Новограда-Волинського приїхав із Києва нібито до родичів, але заночувати вирішив у давнього знайомого.

Військовому повідомили про підозру в навмисному тяжкому травмуванні дитини. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує щонайменше п’ять років позбавлення волі.

Батька пораненого хлопчика поліція перевіряє на причетність до торгівлі зброєю. Офіційно чоловік ніде не працює, має судимість.

В автомобілі його товариша зі столиці правоохоронці виявили два автомати Калашникова, пістолет Форт-17, близько 100 боєприпасів, серед яких гранати та міни.

Дев’ятирічного Данила прооперували в Новограді-Волинському та 13 липня вертольотом доправили до Охматдиту в Києві.

У дитини ушкоджені органи черевної порожнини та хребет. Нині вона в реанімації, її стан стабільно важкий.