ДТП в Києві – чоловік збив на смерть жінку на мопеді

У Києві на вулиці Бударіна в середу, 14 липня, відбулася смертельна аварія – п’яний водій легкового авто зіткнувся з мопедом. У результаті загинула жінка.

Про це повідомили в прес-службі столичної поліції.

– Водій легковика не впорався з керуванням і зіткнувся з двома транспортними засобами. У результаті жінка, яка керувала мопедом, від отриманих травм загинула на місці. За фактом події почато кримінальне провадження, – повідомили правоохоронці.

Так, водій іномарки Honda зіткнувся з мопедом, який рухався попереду і від удару в’їхав у вантажну машину. 44-річну жінку, яка керувала мопедом, затиснуло між двома авто. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Затиснуло між авто: у Києві п’яний водій влаштував ДТП, в якому загинула жінка / 3 фотографии

Після перевірки виявилося, що водій Honda мав в крові 2,59 проміле алкоголю, що перевищує норму. Порушено провадження у ч. 3 ст. 286-1 КК України. Винуватцю ДТП загрожує від п’яти до 10 років в’язниці. Встановлюються причини та механізм аварії.