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Наташа Тарчевська |

Добивала ногами: в Італії українка познущалась над 87-річною бабцею, за якою доглядала

Добивала ногами: в Італії українка познущалась над 87-річною бабцею, за якою доглядала

В італійському місті Падуя поліція затримала 52-річну українку, яка працювала доглядачем пенсіонерки.

Перебуваючи в алкогольному сп’янінні, вона побила 87-річну жінку ногами і руками. Постраждалу госпіталізували.

Інцидент стався 10 липня. Напередодні між двома жінками стався побутовий конфлікт.

Італійські медики, які оглянули постраждалу пенсіонерку, запевнили, що це могло бути не перше побиття.

Відомо, що під час затримання українка пручалася і декілька разів вдарила поліцейського.

Якою була причина побиття та чи знущалася вона над бабцею і раніше, встановлюватиме слідство.

Джерело: Pavoda Oggi

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