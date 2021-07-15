Екс-нардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Народного депутата III-VIII скликань Верховної Ради України Костянтина Жеваго оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Ще у вересні 2019 йому було оголошено про підозру за фактом розтрати $113 млн, які належали вкладникам банку Фінанси та Кредит, який очолював Жеваго.

Екс-нардеп відкрив кредитні лінії в іноземних банках, за якими поручителями стали його ж підприємства.

Потім його компанії не виконали власні зобов’язання, після чого заставне майно поручителя було списано, зокрема це рішення торкнулося $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку.

Після цього зазначений Фінанси і Кредит був визнаний неплатоспроможним.