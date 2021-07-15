Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)

Вночі 15 липня на приватному складі з деревиною у Харкові спалахнула пожежа. Причину займання встановлять найближчим часом.

Повідомлення про пожежу на вулиці Киргизькій надійшло близько 3.00 ночі.

Вогонь за короткий час охопив будівлю складу та до приїзду рятувальників встиг поширитися на 750 м кв.

Відомо, що уціліла електропідстанція на території складу, два вантажних вагони з сировиною та легковий автомобіль ВАЗ 2109.

На місці пожежі в Харкові працювали 70 рятувальників: також вони врятували життя 63-річного оператора електропідстанції.