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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Масштабна пожежа у Харкові: 70 рятувальників гасили вогонь на складі з деревиною

Масштабна пожежа у Харкові: 70 рятувальників гасили вогонь на складі з деревиною

Вночі 15 липня на приватному складі з деревиною у Харкові спалахнула пожежа. Причину займання встановлять найближчим часом.

Повідомлення про пожежу на вулиці Киргизькій надійшло близько 3.00 ночі.

Вогонь за короткий час охопив будівлю складу та до приїзду рятувальників встиг поширитися на 750 м кв.

Відомо, що уціліла електропідстанція на території складу, два вантажних вагони з сировиною та легковий автомобіль ВАЗ 2109.

На місці пожежі в Харкові працювали 70 рятувальників: також вони врятували життя 63-річного оператора електропідстанції.

Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Пожежа в Харкові: горів великий склад з деревиною (ВІДЕО)
Масштабна пожежа у Харкові: 70 рятувальників гасили вогонь на складі з деревиною / 6 фотографий

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