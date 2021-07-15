На Черкащині під час ремонту каналізації померли двоє чоловіків

Двоє жителів Черкаської області загинули під час виконання ремонтних робіт у каналізаційному колекторі.

Інцидент стався в місті Монастирище Уманського району, повідомляє прес-центр місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Чоловіки втратили свідомість в одному з колодязів на вулиці Соборній.

На місце події прибули рятувальники, яким вдалося витягти потерпілих із чотириметрової глибини.

Медики провели їм реанімаційні заходи, проте ті не мали успіху і чоловіки померли ще до прибуття в медустанову.