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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

На Черкащині під час ремонту каналізації померли двоє чоловіків

Каналізація

Двоє жителів Черкаської області загинули під час виконання ремонтних робіт у каналізаційному колекторі.

Інцидент стався в місті Монастирище Уманського району, повідомляє прес-центр місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Чоловіки втратили свідомість в одному з колодязів на вулиці Соборній.

На місце події прибули рятувальники, яким вдалося витягти потерпілих із чотириметрової глибини.

Медики провели їм реанімаційні заходи, проте ті не мали успіху і чоловіки померли ще до прибуття в медустанову.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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