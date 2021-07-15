Побитий на Марші гідності ЛГБТ-спільноти 5 липня оператор Громадського мовника Грузії Ілія Тваліашвілі осліп на одне око.

Журналіст каже, що не знає, коли зможе повернутись до роботи.

Ілія розповів, що під час зйомки репортажу на нього раптово напали невідомі люди з різних сторін і почали бити.

– Я до сих пір не можу зрозуміти, як можна так безжально бити абсолютно незнайому людину, яка нічого погано тобі не зробила. Хтось тиснув на ремінь для прямих включень, хтось бив мене ногами. Пам’ятаю, що впав на землю і посипалися удари ногами по голові, – згадує побитий оператор.

За словами Тваліашвілі, в якийсь момент він закричав від болю і втратив свідомість.

14 липня у Грузії затримали ще одного підозрюваного у нападі на Ілію Тваліашвілі.

Усього за фактом нападів на представників ЗМІ під час маршу ЛГБТ-спільноти затримали 21 особу, постраждало від цього свавілля 53 журналісти.

Грузія: другий побитий під час заворушень оператор осліп на одне окоhttps://t.co/rwzhXNwmAx pic.twitter.com/GEaDKJUiRB — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 14, 2021

Смерть оператора у Грузії

11 липня оператора телекомпанії Прівеллі Лексо Лашкараву знайшли мертвим у власному помешканні.

5 липня він також постраждав від нападу під час параду і був госпіталізований, а коли виписався, то отримував погрози із вимогою припинити професійну діяльність.

На тлі смерті журналіста у Грузії спалахнули масові протести проти влади із вимогою відставки уряду.