Шестеро загиблих і двоє зниклих безвісти: в Туреччині зійшли селеві потоки

Через сходження селевих потоків після проливних дощів на північному сході Туреччини загинули щонайменше шість осіб.

Ще як мінімум двоє місцевих жителів пропали безвісти, повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними рятувальників, в провінції Різе обвалилося кілька будинків. Крім того, зсуви знищили відразу декілька чайних плантацій.

Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджі також повідомив, що один з жителів провінції був госпіталізований. Більше ста людей були евакуйовані з їхніх будинків.

Крім того, дощі унеможливили повідомлення з десятками сіл, які в свою чергу, залишилися без електрики.