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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Шестеро загиблих і двоє зниклих безвісти: в Туреччині зійшли селеві потоки

Зсув ґрунту у Миколаєві

Через сходження селевих потоків після проливних дощів на північному сході Туреччини загинули щонайменше шість осіб.

Ще як мінімум двоє місцевих жителів пропали безвісти, повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними рятувальників, в провінції Різе обвалилося кілька будинків. Крім того, зсуви знищили відразу декілька чайних плантацій.

Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджі також повідомив, що один з жителів провінції був госпіталізований. Більше ста людей були евакуйовані з їхніх будинків.

Крім того, дощі унеможливили повідомлення з десятками сіл, які в свою чергу, залишилися без електрики.

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Фото: ДСНС

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