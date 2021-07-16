Сімейна драма: на Вінниччині жінка звинувачує брата в побитті через квартиру

На Вінниччині чоловік нібито побив власну сестру, щоб змусити її залишити квартиру, в якій вони обидва прописані.

У Наталії Терещук діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, а також множинні удари та гематоми тіла, обличчя та кінцівок.

Сусіди виявили жінку на узбіччі дороги неподалік від будинку. На її тілі було безліч ушкоджень, тому сусіди негайно викликали швидку допомогу.

За версією потерпілої, брат почав бити її ще на ганку, а коли вона побігла в бік дороги – наздогнав і почав копати ногами, після чого нібито погрожував убивством.

Жінку нібито врятували – знайомі, яким та встигла зателефонувати. Вони викликали поліцію, проте самостійно втручатися в конфлікт не наважилися.

– Він підкидав її ногами. Ви розумієте, вона не верещала – вона вила. Я не втрутилася, тому що він молодий здоровий чоловік, а я – інвалід. Чоловіка теж не пустила, бо він міг би й погіршити ситуацію, – розповіла сусідка.

Крім того, побиття чув ще один сусід Олексій Заїчка, який живе через два будинки. За його словами, він зрозумів, що брат б’є сестру, по голосу, оскільки та дуже голосно кричала.

Заічко також розповів, що брат потерпілої нібито погрожував кинути гранату в його будинок в разі, якщо той виступить свідком.

При цьому Сергій Терещук визнає, що не один раз лаявся із своєю сестрою, проте факт рукоприкладства заперечує.

– Дійсно, у нас виник конфлікт – я її штовхнув. Вона постійно приходить додому в неадекватному стані та чіпляється до мене й до нашої матері, – сказав він.

При цьому спірна квартира, в якій з весни проживає Наталя, перебуває в недоглянутою стані. Дружина її брата – Оксана Малиновська – розповідає, що її чоловік постійно просив свою сестру привести житло в порядок, але та ігнорувала всі прохання.

Їхню версію також підтверджує й мати, за словами якої дочка її постійно била, а один раз навіть вигнала з дому, змусивши прожити в сараї ціле літо.

Сусіди з найближчих будинків також підтверджують версію Сергія – кажуть Наталя знущалася не тільки над матір’ю, але й над двома власними дочками.