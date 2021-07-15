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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Києві в метро людина впала на колії: рух червоної лінії зупинено

Метро в Киеве

У київському метро на пероні Дарниця – Лівобережна людина потрапила під потяг. На місці працюють фахівці.

Рух червоної лінії тимчасово змінено. Наразі поїзди курсують за маршрутом Хрещатик – Академмістечко.

Про відновлення роботи у звичайному режимі повідомлять одразу як це буде можливо.

З потягів на червоній лінії йде висадка пасажирів. Через зупинку руху на станціях утворилось велике скупчення.

Нещодавно, 25 червня, на станції метро Майдан Незалежності на колію впав пасажир.

28-річний чоловік знаходився на колії між другим та третім вагонами потягу. Його підняли на платформу та госпіталізували у важкому стані.

Фото: Dreamstime

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