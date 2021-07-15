Вранці 15 липня у Києві за кермом помер водій тролейбуса №18.

Інцидент стався на перехресті вулиць Вишгородської та Мостицької.

Першими те, що водій втратив свідомість, помітили пасажири. Вони самотужки зупинили тролейбус, витягли водія на вулицю та викликали швидку.

На жаль, медикам довелося констатувати смерть чоловіка.

– Остаточну причину смерті ми дізнаємося лише після судово-медичної експертизи, – повідомили правоохоронці.

Надзвичайну подію кваліфікували за статтею 115 (з позначкою раптова смерть) КК України. Ім’я та вік водія тролейбуса не розголошують.