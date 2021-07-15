В Ужгороді 23-річна дівчина шантажувала дітей інтимними фото, їй загрожує 10 років в’язниці

В Ужгороді затримали 23-річну дівчину, яка заробляла гроші за рахунок дитячої порнографії у приватному Telegram-каналі.

Слідство встановило, що дівчина систематично публікувала інтимні фото та відео хлопців та дівчат з Ужгорода, більшості з яких ще не виповнилося 18 років.

Більше того, після публікації вона пропонувала видалити світлини за окрему плату.

Під час розмови з правоохоронцями дівчина у всьому зізналася. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 301-1 (Отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, збут і розповсюдження) КК України.

Поліція подала офіційну скаргу з метою подальшого блокування Telegram-каналу з дитячою порнографією.

За скоєне 23-річна дівчину можуть засудити до ув’язнення на термін від 7 до 10 років.