У Київській області 17-річна дівчина через нерозділене кохання облила себе бензином та підпалила. Поліція закликає батьків приділяти більше уваги підліткам.

У селі Ставки Фастівського району неповнолітня разом з 24-річним хлопцем випивали алкоголь. Після цього дівчина здійснила необдуманий вчинок – вона облила себе горючою рідиною та підпалила.

Товариш неповнолітньої не розгубився та вилив на дівчину відро води, таким чином загасивши пожежу. На молодика правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 180 (Доведення неповнолітньої до стану сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Протокол тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 12 612 до 16 816 грн).

Батьків дівчини можуть притягнути до відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Щонайменше покарання за цією статтею передбачає попередження або штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 210 200 грн).

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події. Поліція закликає батьків приділяти більше уваги своїм дітям та берегти їх.