16 липня зник пасажирський літак АН-28 під російським містом Томськ. За попередньою інформацією, на борту перебувало 17 осіб, із них – 14 пасажирів та три члени екіпажу.

АН-28 прямував за маршрутом Кедровий – Томськ. Він належав авіакомпанії Сибірська легка авіація.

Пасажирський літак пропав з екранів радарів під Томськом, екіпаж не виходив на зв’язок. Зафіксовано сигнал аварійного маяка.

У Сибірському рятувальному центрі підтвердили зникнення літака Ан-28. Тривали пошуки.

За декілька годин рятувальники знайшли зниклий під Томськом літак Ан-28. На борту перебувало загалом 19 пасажирів, із них – двоє дітей. Усі живі.

За даними МНС, літак здійснив жорстку посадку.

Авіакатастрофа на Камчатці

6 липня на Камчатці (територія РФ) зник літак Ан-26. Згодом стало відомо, що він розбився. Усі 22 пасажири, які перебували на борту, та шість членів екіпажу загинули.

За попередніми даними, під час посадки літак врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море.

Внаслідок цього літак розірвало на дві частини, а потім – спалахнула пожежа.