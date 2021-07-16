Підірвав своїх онуків: у Рівному судять дідуся на прізвисько Мінер

У Рівному судять чоловіка на прізвисько Мінер. Микола Середюк добре розумівся на вибухівці. У власному подвір’ї він влаштував декілька мін-пасток для злодіїв, на які натрапили його онуки.

У селищі Смизі на місцевому, вже давно покинутому, полігоні Микола збирав залізяччя. І не важливо – це міна, артилерійський або авіаційний снаряд – він усе зносив додому.

Таких вибухівок у господарстві пенсіонера було багато. Деякі він переробив на пастки-сюрпризи, щоб вполювати злодіїв у дворі.

– Незаконно виготовив чотири саморобні вибухові пристрої типу міни-пастки в саморобних корпусах, які спрацьовують під час відкриття кришок-корпусів, – пояснив суддя Сергій Наумов.

В одну з таких пасток потрапили його онуки. 13-тирічний Олег та 11-тирічна Іванка з цікавості відкрили коробку, знайдену в дідовому сейфі. Дітей буквально розірвало, жодних шансів вижити вони не мали.

– Це було випадково. Діти знайшли ключі та забралися до майстерні, – каже дружина обвинуваченого Галина.

Миколу Середюка затримали в день трагедії. Тоді ж правоохоронці знайшли ще три такі пастки у його домі.

Середюка звинуватили у навмисному вбивстві. Адже ці коробки-сюрпризи, які могли вбити будь-кого, він усвідомлено робив.

Раптом, за два роки після трагедії, підсудний заявив: діти підірвалися не на його пастці.

– Діти не зачіпали коробочок. Посудина мінометної міни – та, що була в коробочці, важить 280 грам. А уламків назбирали більше півкілограма. Це вже не відповідає тій посудині, що була в коробочці, – мовить чоловік.

Однак суд на ці виправдання уваги не звертав. Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років.

Рідні обвинуваченого засмучені, бо вважають його невинним. За їхніми словами, онуки самі нібито принесли якийсь снаряд і на ньому підірвалися.

Підсудний збирається оскаржити рішення в Апеляційному суді. Наразі чоловік перебуває у Рівненському СІЗО. Його залишили під вартою щонайменше на два місяці.