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Дмитро Кудрявцев |

Стрілянина в Одесі: підозрюваного заарештували, його товаришів депортують до РФ

стрілянина, зброя, пістолет

Одесита, який влаштував стрілянину в людному місці під час весілля, відправили до СІЗО на два місяці.

Відповідна запобіжний захід зловмисникові було обрано в ніч з 15 на 16 липня, повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

В якості альтернативи було визначено заставу в розмірі 190 тис. 320 грн.

Нагадаємо, в середу, 14 липня, чоловік відкрив хаотичну стрілянину біля ТРЦ Рів’єра у селі Фонтанка Одеської області. Його товариш у цей момент влаштував дріфт на дорозі.

Пізніше в поліцію також надійшли скарги на постріли біля ресторану Море, де нібито святкували весілля чеченці.

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В результаті вдалося заарештувати 22-річний Кирило Крамаренко, якому інкримінували ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.

Крім того, правоохоронці затримали кілька громадян РФ, які були присутні на весіллі. Вони будуть видворені з території України.

Фото: Depositphotos

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