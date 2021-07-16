Видурили в українців 250 млн грн: кіберполіція викрила шахраїв

В Україні викрили кібер-злочинців, які через фейкову онлайн-біржу ошукали людей на понад 250 млн грн. Тепер фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зловмисники пропонували людям інвестувати через біржі у криптовалюту щонайменше 150 тис. грн. Натомість вкладникам обіцяли прибуток у розмірі 7% щодня.

Вони створили застосунок електронної біржі, подібний до всесвітньо відомих бірж, де продають криптовалюти.

Також фігуранти мали так званих амбасадорів, які залучали нових інвесторів до шахрайського проекту.

Та коли інвестори намагалися повернути свої гроші, то організатори повідомляли їм, що мов це неможливо, і блокували.

Загалом фігуранти привласнили понад чверть мільярда гривень громадян.

На території Черкас та Хмельницької області правоохоронці провели сім обшуків у будинках фігурантів та в їхніх автомобілях.

У зловмисників вилучили телефони, комп’ютери, банківські картки, гроші, а також зброю.

Правоохорнці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.