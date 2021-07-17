Затримали завдяки стаду худоби: на Житомирщині заарештували неадекватного водія

Поліцейським вдалося затримати неадекватного водія завдяки стаду худоби, яке заблокувало рух транспорту.

Інцидент стався ввечері четверга, 15 липня, в місті Новоград-Волинський.

За даними правоохоронців, чоловік, який перебував у нетверезому стані, стояв біля власного мінівена Mercedes Vito, але, коли до нього наблизилися поліцейські – заскочив до машини й спробував сховатися.

Під час погоні порушник спровокував ДТП зі службовою машиною поліції, водій якої зміг уникнути травмування патруля завдяки своїй вишколі.

Подія чоловіка не зупинила, та він спробував сховатися з місця події, залишивши ОТГ.

Правоохоронці передали інформацію щодо порушника колегам Барановського відділення поліції, куди він зник.

Саме там шлях неадекватного водія перегородило стадо великої рогатої худоби, завдяки чому порушника вдалося затримати.

Щодо нього складено матеріали відразу за кількома статтями КоАП, автомобіль порушника було вилучено.

Зловмисником виявився 41-річний мешканець села Красилівки, в крові якого було виявлено 3,11 проміле алкоголю.

На чоловіка було накладено штраф, а також йому призначено позбавлення права керуванням транспортними засобами строком на рік.