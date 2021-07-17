На кордоні з Білоруссю п’яний далекобійник виїхав на зустрічну смугу та збив шлагбаум у пункті пропуску Виступовичі.

Водій автоцистерни зізнався, що вживав спиртне вже після оформлення білоруськими прикордонниками. Це спричинило ряд адмінправопорушень.

– Прикордонники Житомирського загону оформили на водія документи за злісну непокору прикордонному наряду (ст. 185-10 КУпАП) та порушення прикордонного режиму (ст. 202 КУпАП), повідомили в МВС України.

Співробітники Нацполіції оформили адмінпровадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна за статтею 124, нетверезе водіння за статтею 130 без документів (ст. 126) та дрібне хуліганство (ст. 173).

Водію загрожує від двох місяців тюрми і штраф від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів.

Фото: ДПСУ