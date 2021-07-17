На Львівщині з власного двору зникла трирічна дівчинка

У селі Потелич Львівської області, яке знаходиться на кордоні з Польщею, зникла трирічна Вероніка Семен.

Дитина гралася у дворі власного будинку, однак близько 08.00 бабуся виявила зникнення онуки, яка, мабуть, пішла з подвір’я через дірку в паркані.

Жінка намагалася знайти дівчинку самостійно, проте їй це не вдалося і дитину оголосили в розшук.

Дитина, зріст якої становить близько 110 см, була одягнена в спортивні штани і картату сорочку червоного кольору.

У неї світлі кучеряве волосся, карі очі і кілька родимих ​​плям.