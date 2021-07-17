На Миколаївщині чоловік збив у дворі дворічну дитину

У населеному пункті Олександрівка Миколаївської області 24-річний водій збив дворічного хлопчика.

Інцидент стався ввечері п’ятниці, 16 липня, на вулиці Південній, повідомляє прес-служба поліції області.

Чоловік рухався заднім ходом на автомобілі ВАЗ-2106 і скоїв наїзд на дитину, яка гралася у дворі будинку.

Дитину з тілесними ушкодженнями було доставлено до найближчого медичного закладу.

Зловмисник втік з місця події, однак поліції вдалося його виявити.

Розпочато кримінальне провадження за фактом ч.1 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) КК України. Водієві загрожує до трьох років позбавлення волі.