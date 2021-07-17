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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

На Миколаївщині чоловік збив у дворі дворічну дитину

Поранення дитини в Житомирській області

У населеному пункті Олександрівка Миколаївської області 24-річний водій збив дворічного хлопчика.

Інцидент стався ввечері п’ятниці, 16 липня, на вулиці Південній, повідомляє прес-служба поліції області.

Чоловік рухався заднім ходом на автомобілі ВАЗ-2106 і скоїв наїзд на дитину, яка гралася у дворі будинку.

Машина зловмисника

Дитину з тілесними ушкодженнями було доставлено до найближчого медичного закладу.

Зловмисник втік з місця події, однак поліції вдалося його виявити.

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Розпочато кримінальне провадження за фактом ч.1 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) КК України. Водієві загрожує до трьох років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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