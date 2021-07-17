Не витримало серце: бізнесмен на Київщині помер після розбійного нападу на будинок

У селі Русанів, що у Броварському районі Київської області, вночі троє невідомих проникли в будинок 60-річного бізнесмена. Господаря та його дружину зв’язали, били та катували, щоб розповіли, де ховають гроші та коштовності. Бандити зникли, прихопивши $100 тис., а побитий чоловік відразу помер на руках дружини.

Коли загиблого оглянули медики, стало зрозуміло, що травми на його тілі були не смертельні. У потерпілого від пережитого стресу зупинилося серце.

За інформацією лікарів, причиною його смерті став серцевий напад.

Родина тримає продуктивний магазин і станцію техобслуговування, тому, ймовірно, й привернула увагу грабіжників.

Сусіди розповіли, що вранці після нападу бачили, як електрик крутив біля будинку постраждалих підприємців якісь дроти. Вони припускають, що це бандити знеструмили подвір’я, аби не потрапити на камери спостереження.

Поліцейські вже перевірили Русанів та сусідні села, але вийти на слід підозрюваних наразі не вдалося. Їм загрожує до 15 років, якщо упіймають.