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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На Сумщині невідомі напали на українських прикордонників

На Сумщині невідомі напали на українських прикордонників

Вночі на українсько-російській ділянці державного кордону напали на прикордонний наряд. Двом прикордонникам завдали тілесних ушкоджень.

Троє невідомих людей напали на представників Держприкордонслужби у Сумській області. Зловмисникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

За даними МВС України, завдяки спільним діям з Нацполіцією зброю повернули. Однак наразі правоохоронці розшукують людей, причетних до цього злочину.

Слідчі проводять невідкладне розслідування у рамках кримінального провадження за статтею 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї) та статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Щонайбільше покарання за окремими частинами цих статтей передбачає ув’язнення на термін до 15 років. Наразі прикордонники посилено охороняють державний кордон України.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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