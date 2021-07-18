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Дмитро Кудрявцев |

Задимлення через лісові пожежі: в Якутську відбувся збій у роботі аеропорту

Вогонь, огонь, пожар, пожежа

В аеропорту російського міста Якутськ відбулися затримки рейсів через сильне задимлення, яке викликане лісовими пожежами в регіоні.

Про це адміністрація повітряного порту повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

– Аеропорт не може приймати і відправляти рейси допоки не покращяться метеоумови. Інформація про час виконання рейсів з’явиться за фактом поліпшення погодних умов, – повідомили в прес-службі літовища.

Крім того, через лісові пожежі призупинено рух поромів по річці Лена.

За інформацією російського МНС, на території Якутії зафіксовано 34 природних пожежі загальною площею 340 тис. Га.

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Фото: Pexels

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