Задимлення через лісові пожежі: в Якутську відбувся збій у роботі аеропорту

В аеропорту російського міста Якутськ відбулися затримки рейсів через сильне задимлення, яке викликане лісовими пожежами в регіоні.

Про це адміністрація повітряного порту повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

– Аеропорт не може приймати і відправляти рейси допоки не покращяться метеоумови. Інформація про час виконання рейсів з’явиться за фактом поліпшення погодних умов, – повідомили в прес-службі літовища.

Крім того, через лісові пожежі призупинено рух поромів по річці Лена.

За інформацією російського МНС, на території Якутії зафіксовано 34 природних пожежі загальною площею 340 тис. Га.