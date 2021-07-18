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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Зник 13-річний син: на курорті у Затоці з невідомих причин помер українець

Зник 13-річний син: на курорті у Затоці з невідомих причин помер українець

У поліцію надійшло повідомлення про смерть 49-річного чоловіка, який відпочивав разом зі своїм сином у курортному селищі Затока, розташованому в Одеській області.

За попередніми даними, вчора вдень турист з Черкаської області разом зі своїм 13-річним сином пішли купатися у Чорному морі.

Однак потім тіло мандрівника дістали з води, на ньому не було зовнішніх ознак насильницької смерті.

13-річний син, який пішов купатися разом з чоловіком, зник. Наразі правоохоронці з’ясовують місцеперебування дитини.

Тіло туриста направили на судово-медичну експертизу, яка встановить точну причину смерті 49-річного українця.

Зараз поліцейські вживають заходів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (Вбивство) КК України з поміткою – нещасний випадок.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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