На трасі Київ-Одеса загорівся автобус із пасажирами

Пасажирський автобус загорівся на трасі Київ – Одеса.
Як повідомляють очевидці, ніхто із тих, хто перебували в автобусі, не постраждав.
Полум’я спалахнуло в моторному відсіку маршрутки, після чого сталося сильне задимлення салону.
Водій екстрено висадив пасажирів, а з пожежею вдалося впоратися за допомогою автомобільного вогнегасника.
Люди, яких висадили з маршрутки, очікують на трасі на машину, яка довезе їх до пункту призначення.
Водночас у регіональному главку ДСНС нічого не знають щодо ситуації, що склалася.