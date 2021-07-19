На трасі Київ-Одеса загорівся автобус із пасажирами

Пасажирський автобус загорівся на трасі Київ – Одеса.

Як повідомляють очевидці, ніхто із тих, хто перебували в автобусі, не постраждав.

Полум’я спалахнуло в моторному відсіку маршрутки, після чого сталося сильне задимлення салону.

Водій екстрено висадив пасажирів, а з пожежею вдалося впоратися за допомогою автомобільного вогнегасника.

Люди, яких висадили з маршрутки, очікують на трасі на машину, яка довезе їх до пункту призначення.

Водночас у регіональному главку ДСНС нічого не знають щодо ситуації, що склалася.