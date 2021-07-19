У Дніпрі помер український військовослужбовець, який отримав 80% опіків тіла після обстрілу бойовиків на Донбасі. За життя чоловіка боролися медики, проте врятувати його не вдалося.

Про це у Facebook повідомила радник голови облради Дніпра Тетяна Губа.

29-річний Олександр Горбенко 15 липня в результаті обстрілу окупантами українських позицій отримав опіки. Його доставили в одну з лікарень Дніпра. За життя чоловіка чотири дні боролися медики, однак вранці 19 липня його серце зупинилося.

– Сашу вбили російські найманці на українській землі. У 2014 році він став на захист країни. Вічна пам’ять нашому героєві, співчуття родині та побратимам, – написала Губа.

Нагадаємо, 15 липня в зоні ООС зафіксували вісім порушень режиму припинення вогню. У результаті обстрілу російськими найманцями троє українських військових отримали поранення, ще двоє – бойові травми.