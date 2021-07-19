У Львівській області 42-річний чоловік забив до смерті свого 58-річного товариша під час застілля у помешканні загиблого.

Жителі села Новосілка розпивали алкоголь, після чого між ними виникла суперечка. Конфлікт переріс у бійку, під час якої один з чоловіків бив свого знайомого, поки той не втратив свідомість.

Молодший українець завдав декілька ударів кулаками на все тіло та ногами в голову старшому. Від отриманих травм чоловік помер у своєму житлі наступного дня.

Відомо, що 43-річний зловмисник раніше відбував покарання за крадіжки. Правопорушника засудили за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Суд визнав винним та призначив покарання за злочин. Чоловік перебуватиме за ґратами сім років та шість місяців.

Джерело: Прокуратура Львівщини

Фото: Прокуратура Львівщини