Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

В Україні через негоду без світла залишилися 170 населених пунктів 

електроенергія

В Україні станом на ранок 19 липня без електропостачання залишилися 170 населених пунктів. Найбільше – у Львівській області. 

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій. 

– У результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 170 населених пунктів в семи областях (Львівська – 92, Волинська – 33, Тернопільська – 17, Чернігівська – 11, Закарпатська – 10, Київська – 4 і Чернівецька – 3), – повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Нагадаємо, на цьому тижні погода в Україні буде дуже спекотною. У другій половині тижня проходитимуть поодинокі дощі та грози. Ближче до вихідних очікується сонячна погода без опадів на всій території країни.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка