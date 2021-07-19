В Україні станом на ранок 19 липня без електропостачання залишилися 170 населених пунктів. Найбільше – у Львівській області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

– У результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 170 населених пунктів в семи областях (Львівська – 92, Волинська – 33, Тернопільська – 17, Чернігівська – 11, Закарпатська – 10, Київська – 4 і Чернівецька – 3), – повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Нагадаємо, на цьому тижні погода в Україні буде дуже спекотною. У другій половині тижня проходитимуть поодинокі дощі та грози. Ближче до вихідних очікується сонячна погода без опадів на всій території країни.